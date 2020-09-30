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Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана

Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана

Премьер-министр Никол Пашинян продолжает телефонные разговоры с руководителями иностранных государств и международных организаций. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

30 сентября премьер-министр провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани.

Президент Ирана выразил обеспокоенность по поводу напряженности между двумя соседними государствами и продолжающимися военными действиями.

Премьер-министр коснулся ситуации в регионе и обратил внимание собеседника на факт непосредственного участия Турции в военных действиях. Премьер-министр Пашинян представил некоторые подробности.


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