Армия обороны НКР продолжает срывать атаки противника по всем направлениям: президент Арцаха
14:09, 30 Сентябрь, 2020
Армия обороны продолжает уверенно выполнять свои боевые задачи, отражая атаки противника на всех направлениях. Как сообщает «Арменпресс», об этом написал президент Арцаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.
“Под уверенным руководством министра обороны Арцаха Джалала Арутюняна наши ребята эффективно выполняют священную миссию защиты Отечества”, - написал он.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен