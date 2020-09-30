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Армия обороны НКР продолжает срывать атаки противника по всем направлениям: президент Арцаха

Армия обороны НКР продолжает срывать атаки противника по всем направлениям: президент Арцаха

Армия обороны продолжает уверенно выполнять свои боевые задачи, отражая атаки противника на всех направлениях. Как сообщает «Арменпресс», об этом написал президент Арцаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

“Под уверенным руководством министра обороны Арцаха Джалала Арутюняна наши ребята эффективно выполняют священную миссию защиты Отечества”, - написал он.


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