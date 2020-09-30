Премьер-министр дал интервью представителям российских СМИ

30 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью группе российских СМИ, в котором упомянул агрессию и военные действия, развязанные Азербайджаном на карабахско-азербайджанской границе. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Республики Армения.

В интервью приняли участие журналисты телеканалов “Россия 24”, “Дождь”, “РБК”, “ТАСС”, “РИА Новости”, “Спутник Армения”, армянские корреспонденты информационного агентства “Интерфакс”, журнала “Коммерсантъ”.

Премьер-министр ответил на вопросы российских СМИ, которые касались агрессии Азербайджана против Арцаха, участия Турции в боевых действиях, провокационных действий против Армении, общения с международным сообществом, партнерскими организациями и других тем.