Время в Ереване: 11:07:36,   30 Сентябрь

Макрон произнес самую длинную речь на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Макрон произнес самую длинную речь на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Речь президента Франции Эмманюэля Макрона стала самой долгой на завершившихся во вторник общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН. Согласно данным ТАСС, обращение к миру французского лидера длилось 48 минут.

Макрон затронул практически все темы международной политики, от пандемии коронавируса до инцидента с Алексеем Навальным. Он подробно изложил позицию Франции по ситуации в Иране, КНДР, Сирии, Ливии, Ливане и Белоруссии, а также уделил внимание новой концепции безопасности Европы,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Самые короткие шестиминутные выступления принадлежали представителям Венгрии и Монголии. Неожиданно кратким в этом году был и президент США Дональд Трамп, говоривший чуть менее восьми минут.

Из-за пандемии коронавируса лидеры и главы правительств не смогли приехать в Нью-Йорк лично, а их заявления были представлены в видеоформате. Традиционно секретариат ООН рекомендует участникам форума ограничить свою речь 15 минутами, однако на практике многие ораторы нарушают это правило. В этом году пренебречь им было еще легче, чем обычно: ведь лидеры не поднимались на трибуну Генассамблеи, где по истечении 15 минут перед оратором загорается красная лампочка.

В последние годы особо длинными выступлениями отличались лидеры Палестины Махмуд Аббас, Венесуэлы Николас Мадуро и Пакистана Имран Хан. Рекорд же по продолжительности выступления принадлежит лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро, который в 1960 году говорил с трибуны Генассамблеи ООН 4 часа 29 минут. В том же году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступал в "парламенте мира" в течение 140 минут.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации