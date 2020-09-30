Макрон произнес самую длинную речь на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Речь президента Франции Эмманюэля Макрона стала самой долгой на завершившихся во вторник общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН. Согласно данным ТАСС, обращение к миру французского лидера длилось 48 минут.

Макрон затронул практически все темы международной политики, от пандемии коронавируса до инцидента с Алексеем Навальным. Он подробно изложил позицию Франции по ситуации в Иране, КНДР, Сирии, Ливии, Ливане и Белоруссии, а также уделил внимание новой концепции безопасности Европы,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Самые короткие шестиминутные выступления принадлежали представителям Венгрии и Монголии. Неожиданно кратким в этом году был и президент США Дональд Трамп, говоривший чуть менее восьми минут.

Из-за пандемии коронавируса лидеры и главы правительств не смогли приехать в Нью-Йорк лично, а их заявления были представлены в видеоформате. Традиционно секретариат ООН рекомендует участникам форума ограничить свою речь 15 минутами, однако на практике многие ораторы нарушают это правило. В этом году пренебречь им было еще легче, чем обычно: ведь лидеры не поднимались на трибуну Генассамблеи, где по истечении 15 минут перед оратором загорается красная лампочка.

В последние годы особо длинными выступлениями отличались лидеры Палестины Махмуд Аббас, Венесуэлы Николас Мадуро и Пакистана Имран Хан. Рекорд же по продолжительности выступления принадлежит лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро, который в 1960 году говорил с трибуны Генассамблеи ООН 4 часа 29 минут. В том же году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступал в "парламенте мира" в течение 140 минут.