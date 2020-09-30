Газета “Айастани Анрапетутюн”: С сирийскими наемниками заключены договора на 3 - 6 месяцев

“Генерал Зияд Хаджи Убайд, который предположительно является одним из командиров организации под названием “Сирийская национальная армия” (СНА), подтвердил присутствие сирийских боевиков в Арцахе. Как сообщает Лента.ру, он заявил об этом в интервью, данном “Rudaw”. По его словам, члены СНА действительно отправлены в Азербайджан для участия в боевых действиях. Он подчеркнул, что поводом их отправки стало ухудшение экономической ситуации в сирийских регионах, зависимых от Турции. Сирийские боевики отправились в Азербайджан в качестве наемников, чтобы заработать деньги и помочь своим семьям.

Кроме того, Убайд подчеркнул, что боевики борются и за национальные идеи. “Мы готовы бороться за безопасность Турции где угодно. Мы отстаиваем наши интересы для достижения наших целей”, - сказал он. По словам генерала, в состоянии готовности к мобилизации есть 70 000 боевиков, которым Турция окажет финансовую поддержку”.

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