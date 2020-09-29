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МИД Китая надеется, что стороны избегут дальнейшего роста напряжения

МИД Китая надеется, что стороны избегут дальнейшего роста напряжения

Китай надеется, что вовлеченные стороны будут руководствоваться холодным расчетом, проявят сдержанность, избегут дальнейшего роста напряжения и решат проблемы посредством политического диалога. Об этом сказал пресс-секретаря МИД КНР Ванг Венбина на вопрос информационного агентства «Reuters». Арменпресс приводит неофициальный перевод вопроса и ответа полностью:

Вопрос: В воскресенье в результате серьезных столкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе погибло по меньшей мере 16 военных и несколько гражданских. Это обстоятельство ставит под вопрос стабильность в Южном Кавказе, являющимся важным коридором для прохождения газовых и нефтяных трубопроводов. Как Вы прокомментируете данную ситуацию?

Ванг Венбин: Мы получили соответствующие доклады. Обеспечение стабильности и безопасности в регионе исходит из интересов всех сторон, в том числе Армении и Азербайджана. Надеемся, что вовлеченные стороны будут руководствоваться холодным расчетом, проявят сдержанность, избегут дальнейшего роста напряжения и решат проблемы посредством политического диалога.


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