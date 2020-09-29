МИД Китая надеется, что стороны избегут дальнейшего роста напряжения

Китай надеется, что вовлеченные стороны будут руководствоваться холодным расчетом, проявят сдержанность, избегут дальнейшего роста напряжения и решат проблемы посредством политического диалога. Об этом сказал пресс-секретаря МИД КНР Ванг Венбина на вопрос информационного агентства «Reuters». Арменпресс приводит неофициальный перевод вопроса и ответа полностью:

Вопрос: В воскресенье в результате серьезных столкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе погибло по меньшей мере 16 военных и несколько гражданских. Это обстоятельство ставит под вопрос стабильность в Южном Кавказе, являющимся важным коридором для прохождения газовых и нефтяных трубопроводов. Как Вы прокомментируете данную ситуацию?

Ванг Венбин: Мы получили соответствующие доклады. Обеспечение стабильности и безопасности в регионе исходит из интересов всех сторон, в том числе Армении и Азербайджана. Надеемся, что вовлеченные стороны будут руководствоваться холодным расчетом, проявят сдержанность, избегут дальнейшего роста напряжения и решат проблемы посредством политического диалога.