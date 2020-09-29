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Жители Джавахка перекрыли международную трассу Грузия-Турция

Жители Джавахка перекрыли международную трассу Грузия-Турция

На данный момент в селе Карцах Ахалкалакского муниципалитета жители Джавахка перекрыли международную трассу Грузия-Турция. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Jnews, они запрещают передвижение грузовых автомобилей. По словам протестующих, по этой дороге Турция переправляет оружие Азербайджану.

По данным агентства, напряжение в Карцахе спало, дорога почти открыта. На месте находятся действующий депутат парламента Грузии Самвел Манукян, а также бывший депутат парламента Самвел Петросян, мобилизована полиция.

«Пока армяно-грузинская граница не откроется, чтобы наша помощь доехала до Армении, турецкие грузовики не войдут в Грузию», – отмечают перекрывшие дорогу джавахкцы.


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