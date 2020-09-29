Посол Армении и президент Союза армян России привели встречи с замминистра ИД и МВД РФ

Посол Армении в России Вардан Тоганян и президент Союза армян России Ара Абрамян встретились с заместителями министров иностранных дел и внутренних дел РФ. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян.