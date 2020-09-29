Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Би-Би-Си призвал международное сообщество осудить агрессию Турции и Азербайджана в отношении Арцаха и Армении. Как сообщает Арменпресс, Пашинян отметил, что вот уже 3 дня мирное население Арцаха подвергается нападению со стороны Вооруженных сил Азербайджана, а сегодня турецкие силы присоединились к агрессии против мирного населения Армении.

«Несколько дней назад азербайджанские силы начали крупномасштабную военную операцию на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Мы характеризуем их как заранее спланированную агрессию против народа Нагорного Карабаха. Вооруженные силы Азербайджана нацелены на города и села Нагорного Карабаха, гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Сегодня то же самое произошло с селами на территории Республики Армения. Сегодня азербайджанские вооруженные силы продолжили наступательные операции. Очень важно отметить, что турецкие военные инструкторы, офицеры, дислоцированные в Азербайджане, принимают непосредственное участие в боевых действиях, в результате которых десятки человек погибли и сотни получили ранения», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении заявил, что турецкие истребители F-16 также атакуют Армению и Арцах.

«Турецкие истребители F-16 в настоящее время летают над Нагорным Карабахом и полностью вовлечены в боевые действия. Турция не хранит это в секрете, только две страны заявили, что собираются разрешить нагорно-карабахский конфликт военными средствами, первая - Азербайджан, вторая - Турция. Нагорный Карабах и Армения перед экзистенциальной угрозой», - сказал он.

Коснувшись звучащих из Азербайджана обвинений, что армянская сторона первой начала военные действия, Пашинян сказал, что каждое обвинение должно основываться на конкретных фактах.

«Став премьер-министром Армении, я назвал конкретную формулу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Я считаю, что у этого вопроса нет военного решения. Эта формула состоит в том, что любое решение должно быть приемлемым для народа Армении, народа Арцаха, народа Азербайджана. Я первый армянский лидер, вовлеченный в переговорный процесс, который сказал такое», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении добавил, что народ Арцаха имеет право на свободное самоопределение, и все международное сообщество должно заставить Турцию выйти из этого конфликта, потому что ее участие в этом конфликте ухудшает ситуацию.