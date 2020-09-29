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У Армении нет проблем с поставками из какой-либо страны: МО Армении

У Армении нет проблем с поставками из какой-либо страны: МО Армении

У Армении нет проблем с поставками из какой-либо страны. Об этом в ответ на вопрос Арменпресс заявила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян. 

«У нас нет проблем с поставками из какой-либо страны, в любом направлении», - отметила Степанян.


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