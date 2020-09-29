У Армении нет проблем с поставками из какой-либо страны: МО Армении

У Армении нет проблем с поставками из какой-либо страны. Об этом в ответ на вопрос Арменпресс заявила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«У нас нет проблем с поставками из какой-либо страны, в любом направлении», - отметила Степанян.