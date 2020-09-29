Мир не должен мириться с наглыми действиями ВВС Турции с территории Азербайджана: тюрколог

Тюрколог Арам Ананян убежден, что мир не должен терпеть, чтобы истребители F-16 ВВС Турецкой Республики сбил с территории Азербайджана в воздушном пространстве Армении сбил Су-25 ВВС. Об этом Ананян сказал в беседе с Арменпресс.

«Если мир потерпит наглое действие турецкой авиации с территории Азербайджана, то позвольте констатировать факт, что на самом деле Армения подвергается нападению со стороны страны-члена НАТО. И государства-члены НАТО, и члены ОДКБ обязаны на все это отреагировать», - сказал Ананян, подчеркнув, что после случившегося следует прояснить, действует ли сейчас Азербайджан как независимое государство или как часть Турции.

По словам тюрколога, Турция готова вести войну против Армении до последнего азербайджанца, и это нападение должно развеять все иллюзии мира о том, что боевые действия ведутся только между Арцахом и Азербайджаном.