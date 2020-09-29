Интервью министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна BBC Newshour, в котором он коснулся развязанной Азербайджаном против Арцаха агрессии. Арменпресс приводит неофициальный перевод интервью:

Вопрос: Господин министр, мой первый вопрос касается обвинений Азербайджана в том, что действия Армении спровоцировали этот конфликт.

Зограб Мнацаканян: Армения и Арцах никак не заинтересованы и не намерены обострять ситуацию. Мы отвергли вариант военного решения нагорно-карабахского конфликта. Поэтому эти обвинения совершенно безосновательны. Эта атака на Нагорный Карабах, и напряженность остается чрезвычайно высокой.

Вопрос: Когда Вы говорите, что напряженность высока, рассматриваете ли Вы возможность ее превращения в крупномасштабную войну?

Зограб Мнацаканян: Мы должны приложить все усилия, чтобы этого избежать, поскольку это дестабилизирует весь регион, а мы отвергаем такой вариант. Еще раз подчеркну, что мы отвергаем вариант военного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Вопрос: Когда Вы говорите, что отвергаете военный вариант, какие шаги Вы предпринимаете, чтобы это продемонстрировать?

Зограб Мнацаканян: На данный момент у сил обороны Арцаха нет другого выбора, кроме как защищаться, поскольку они теперь отвечают на крупномасштабные атаки азербайджанских вооруженных сил на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном. На данный момент приоритетной задачей является отразить атаки азербайджанских сил и заставить их вернуться за стол переговоров.

Вопрос: Во время последней вспышки конфликта погибли мирные жители. Вы согласны с тем, что эта территория признана во всем мире как часть Азербайджана?

Зограб Мнацаканян: Арцах реализует свое право на самоопределение. Арцах - историческая территория Армении. Армянское население Арцаха подвергалось массовой дискриминации на протяжении всего периода, когда оно было передано Азербайджану по решению большевистского правительства.

Вопрос: Итак, ответ на этот вопрос - нет. Вы не согласны с тем, что Нагорный Карабах международно признан как часть Азербайджана, как это делает весь мир.

Зограб Мнацаканян: Статус Арцаха - один из ключевых вопросов переговорного пакета, один из важнейших вопросов, который необходимо решать путем переговоров и компромиссов.

Вопрос: Вы должны быть очень обеспокоены тем, что это может обернуться очень опасной, серьезной и опосредованной войной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не только поддерживает Азербайджан, но и заявил, что Армения является самой большой угрозой миру в регионе.

Зограб Мнацаканян: Президент Эрдоган и Турция были самыми дестабилизирующими факторами во всей этой ситуации. Турция эффективно экспортирует свое влияние, проводя политику дестабилизации, свидетелями которой мы стали в связи со всеми соседями Турции - от Восточного Средиземноморья до Ближнего Востока. По сути, они экспортируют эту дестабилизацию в регион Южного Кавказа. Мы это не приветствуем, мы категорически отвергаем.

Вопрос: Совершенно очевидно, что азербайджанские структуры и официальные лица очень обеспокоены большим количеством российского оружия, отправляемого в Армению. Поставляет ли Россия в настоящее время оружие в Армению?

Зограб Мнацаканян: Армения делает все возможное, чтобы иметь все необходимое для защиты. Армения - единственный гарант безопасности Арцаха. И мы работаем с разными партнерами.

Вопрос: Т.е. означает ли это «да», когда речь идет о получении оружия из России?

Зограб Мнацаканян: Мы работаем со многими международными партнерами, чтобы у Армении было достаточно возможностей для самозащиты. И просто абсурдно слышать подобные обвинения от Азербайджана, который тратит миллиарды на вооружения, демонстрируя свое намерение разрешить этот конфликт военным путем.

Вопрос: Насколько Вас беспокоит возможное вмешательство Турции в этот конфликт, физическое вмешательство Турции?

Зограб Мнацаканян: Это еще больший риск, который станет полной катастрофой для всего региона: это не приветствуется в этом регионе.

Вопрос: И что бы Вы ответили, если бы это произошло?

Зограб Мнацаканян: В таком случае у нас нет выбора, кроме как сражаться лицом к лицу с врагом.

Вопрос: Враг - это Турция?

Зограб Мнацаканян: Если они так поступят.

Вопрос: И в этом контексте, насколько Армения полагается на Россию?

Зограб Мнацаканян: Армения полагается на Россию, полагается на всех своих партнеров, с которыми она сотрудничает в сфере обороны. Армения работает со многими другими партнерами. И они должны напомнить, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта происходит в рамках международно признанного формата - сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, Франция и США. И каждая из этих стран призвана сыграть очень важную роль в сдерживании любой эскалации напряженности, любого ухудшения ситуации. И мы очень тесно работаем со всеми нашими партнерами, включая, в частности, стран-сопредседателей.

Вопрос: Ожидалось, что в 2018 г., когда к власти пришел Ваш премьер-министр Никол Пашинян, мирные переговоры, которые на тот момент зашли в тупик, должны были бы получить новый импульс. Тем не менее, оказывается, что он занимает такую же бескомпромиссную позицию в отношении Азербайджана.

Зограб Мнацаканян: Еще 2018 году мы решительно были вовлечены в переговорный процесс. Однако то, с чем мы по-прежнему сталкиваемся со стороны Азербайджана, - это максималистская позиция последнего, в которой полностью отвергаются вопросы безопасности Арцаха и Армении.