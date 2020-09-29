Азиатские индексы - 29-09-20
ТОКИО, 29 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.12% и составил 23539.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 1658.10 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.21% и составил 3224.36 пункта, а HANG SENG снизился на 0.85% и составил 23275.53 пункта.
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