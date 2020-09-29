Азербайджанская агрессия была заранее спланированной: глава МИД Армении генсеку ООН

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян 28 сентября направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором представил развязанную Азербайджаном против Арцаха широкомасштабную агрессию и создавшуюся в ее результате ситуацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр предоставил информацию о случаях целенаправленного обстрела мирного население Арцаха и инфраструктуры, а также провокационных действиях азербайджанских вооруженных сил с применением оружия различного калибра.

Коснувшись озвучиваемых противником искажающих потоков дезинформации, министр иностранных дел отметил: «Агрессия была заранее спланированной, и заявления азербайджанской стороны о предполагаемой контратаке абсолютно ложны. Азербайджан никогда не скрывал своей стратегической цели решения нагорно-карабахского конфликта с применением силы, продолжая поддерживать напряженность вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской государственной границы».

Глава МИД выразил глубокую обеспокоенность в связи с безоговорочной односторонней поддержкой Азербайджана и агрессии последнего со стороны Турции. Решительно осудив агрессию Азербайджана, министр Мнацаканян подчеркнул, что направленные на нарушение режима прекращения огня провокационные действия являются не только грубейшим нарушением международного гуманитарного права, но и чреваты риском перерастания в полномасштабную региональную войну.

Министр Мнацаканян подверг критике провокационные действия Азербайджана в ответ на призыв генсека ООН к глобальному прекращению огня. Он подчеркнул, что вся ответственность за последствия агрессии лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана.

Глава МИД подчеркнул, что Армения как гарант безопасности народа Арцаха примет все необходимые меры для защиты неотъемлемых прав народа Арцаха и обеспечит адекватный ответ на агрессию Азербайджана.

Право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение является неотъемлемой частью урегулирования конфликта; и в силу этого права народ Арцаха должен иметь возможность определить свой статус без каких-либо ограничений.

Глава МИД подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта.

Письмо будет распространено в качестве документа 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: под пунктами 34 (Предотвращение вооруженных конфликтов), 71 (Право народов на самоопределение), 135 (Ответственность за защиту и предотвращение геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности) повестки дня и как документ Совета Безопасности.