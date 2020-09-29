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Артак Бегларян встретился с главой миссии МККК в Нагорном Карабахе Бертраном Ламоном

Артак Бегларян встретился с главой миссии МККК в Нагорном Карабахе Бертраном Ламоном

 28 сентября омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян встретился с главой миссии МККК в Нагорном Карабахе Бертраном Ламоном.

Как передает «Арменпресс», Артак Бегларян представил предварительные итоги осуществляемой Защитником прав человека миссии по сбору фактов о последствиях широкомасштабного нападения вооруженных сил Азербайджана.

Омбудсмен призвал представителя МККК провести работы по оценке гуманитарных нужд, возникших у мирного населения Арцаха вследствие азербайджанской агрессии, и оказать адресную поддержку. Артак Бегларян подчеркнул важность соразмерной и оперативной реакции международных структур на угрозы, направленные против прав человека, и на имеющиеся гуманитарные вызовы.


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