28 сентября омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян встретился с главой миссии МККК в Нагорном Карабахе Бертраном Ламоном.

Как передает «Арменпресс», Артак Бегларян представил предварительные итоги осуществляемой Защитником прав человека миссии по сбору фактов о последствиях широкомасштабного нападения вооруженных сил Азербайджана.

Омбудсмен призвал представителя МККК провести работы по оценке гуманитарных нужд, возникших у мирного населения Арцаха вследствие азербайджанской агрессии, и оказать адресную поддержку. Артак Бегларян подчеркнул важность соразмерной и оперативной реакции международных структур на угрозы, направленные против прав человека, и на имеющиеся гуманитарные вызовы.