В Грузии скончался еще один инфицированный коронавирусом

В Грузии от коронавируса скончался еще один человек. Он лечился в одной из клиник Батуми, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Обновленные данные по жертвах вируса появились на официальном сайте StopCov недавно. Общее число умерших к этому времени составляет 34.

На сегодняшний день в Грузии выявлено 5 866 инфицированных COVID-19.