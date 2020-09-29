Время в Ереване: 11:07:36,   29 Сентябрь

В Грузии скончался еще один инфицированный коронавирусом

В Грузии скончался еще один инфицированный коронавирусом

В Грузии от коронавируса скончался еще один человек. Он лечился в одной из клиник Батуми, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Обновленные данные по жертвах вируса появились на официальном сайте StopCov недавно. Общее число умерших к этому времени составляет 34.

На сегодняшний день в Грузии выявлено 5 866 инфицированных COVID-19.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации