Опытный образец новейшего вертолёта для ВМФ России "Минога" будет создан и поднимется в воздух в 2025 году. Как передает Арменпресс, об этом заявил интервью РИА Новости гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.

"За пять лет мы сможем создать первый лётный образец, который будет готов совершить первое "висение". Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году. Это большой комплекс работ, который "Вертолеты России" ведут в кооперации с другими предприятиями "Ростеха", - сказал он.

Контракт на проведение опытно-конструкторской работы по созданию перспективного палубного вертолёта (ранее известен как "Минога") был подписан Минобороны РФ и холдингом "Вертолёты России" в рамках форума "Армия-2020". Ранее замгендиректора компании Андрей Шибитов сообщал журналистам, что новый палубный вертолет сменит Ка-27.