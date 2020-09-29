СНБ призывает инициативы по оказанию помощи Арцаху осуществлять при координации госструктур

Служба национальной безопасности призывает инициативы по сбору медикаментов, продуктов питания и других предметов осуществлять при координации государственных структур. Как сообщает «Арменпресс», об этом распространил пресс-центр СНБ Республики Армения.

“Дорогие соотечественники!

В эти дни военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах, в интернете появляются различные объявления о сборе медикаментов, продуктов питания и других предметов для Республики Арцах.

Понимая устремления наших соотечественников и проявляемый ими реальный патриотизм, мы заявляем, что подобные инициативы должны реализовываться исключительно при координации государственных структур. Вместе с тем сообщаем, что в интернете есть и объявления о готовности проверить информацию о военнослужащих разных воинских частей и передать ее родным.

Лица, предлагающие такие услуги, должны воздерживаться от организации таких процессов, а лицам с такими вопросами за достоверной информацией рекомендуется обращаться исключительно в соответствующие государственные органы. В противном случае может появиться недостоверная информация, что приведет к различным недоразумениям”, - говорится в заявлении СНБ.