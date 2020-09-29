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СНБ призывает инициативы по оказанию помощи Арцаху осуществлять при координации госструктур

СНБ призывает инициативы по оказанию помощи Арцаху осуществлять при координации госструктур

Служба национальной безопасности призывает инициативы по сбору медикаментов, продуктов питания и других предметов осуществлять при координации государственных структур. Как сообщает «Арменпресс», об этом распространил пресс-центр СНБ Республики Армения.

“Дорогие соотечественники!

В эти дни военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах, в интернете появляются различные объявления о сборе медикаментов, продуктов питания и других предметов для Республики Арцах.

Понимая устремления наших соотечественников и проявляемый ими реальный патриотизм, мы заявляем, что подобные инициативы должны реализовываться исключительно при координации государственных структур. Вместе с тем сообщаем, что в интернете есть и объявления о готовности проверить информацию о военнослужащих разных воинских частей и передать ее родным.

Лица, предлагающие такие услуги, должны воздерживаться от организации таких процессов, а лицам с такими вопросами за достоверной информацией рекомендуется обращаться исключительно в соответствующие государственные органы. В противном случае может появиться недостоверная информация, что приведет к различным недоразумениям”, - говорится в заявлении СНБ.


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