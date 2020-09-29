Власти Москвы объявили о двухнедельных школьных каникулах

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные каникулы из-за коронавируса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы (по прежнему расписанию, каникулы должны были продлиться с 7 по 11 октября. — Прим. ред.)", — говорится в документе, опубликованном на сайте градоначальника.

Собянин подчеркнул, что в указанный период дистанционных занятий не будет. "Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", — добавил он.

Детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Мэр объяснил, что дети составляют значительную часть инфицированных, у многих нет симптомов. "Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", — отметил Собянин.

По его словам, необходимо использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье, при этом каникулярное время лучше всего провести дома или на даче, а если выходить гулять – то во двор или ближайший парк.

Во всем мире коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели 23 056 480, число жертв превысило миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 скончались.