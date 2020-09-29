Применение Азербайджаном вооружений систем “ТОС”, “Смерч” меняет масштаб военных действий: МО РА

Рано утром 29 сентября азербайджанская сторона возобновила широкомасштабные наступательные операции практически на всей линии обороны Армии обороны Арцаха. Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Республики Армения Шушан Степанян, подчеркнув, что, в частности, в ходе наступательных операций по отдельным направлениям Азербайджан использовал тяжелые огнеметные системы “ТОС-1А”.

«Арменпресс» передает: “Использование систем “ТОС”, “Смерч” и других крупнокалиберных систем меняет логику и размах боевых действий, выводя их на новый уровень. В связи с этим Министерство обороны Армении предупреждает, что армянские вооруженные силы вынуждены использовать виды вооружения и военной техники с огневым поражением на больших площадях и в результате этого большим воздействием уничтожения живой силы, а также движимого и недвижимого имущества. “В настоящий момент подразделения Армии обороны уверенно отражают все атаки противника, нанося ему большие потери техники и живой силы”, - сообщила пресс-секретарь Минобороны Республики Армения Шушан Степанян.