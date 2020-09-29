МО Армении опубликовало видеоматериал уничтожения двух вертолетов ВС Азербайджана

Министерство обороны Республики Армения опубликовало видеоматериал об уничтожении двух вертолетов противника военнослужащими Армии обороны НКР. Как передает «Арменпресс», видеоматериал на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“Подразделения Армии обороны Арцаха на восточном направлении уничтожили два вертолета противника типа “Игла ПЗРК", - написала Степанян.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что армянская сторона сбила азербайджанский вертолет, не исключив, что возможно сбит не один вертолет, а вертолеты. “Только что наши сбили вертолет. Возможно, и вертолеты”, - отметил Ованнисян.