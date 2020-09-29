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МО Армении опубликовало видеоматериал уничтожения двух вертолетов ВС Азербайджана

МО Армении опубликовало видеоматериал уничтожения двух вертолетов ВС Азербайджана

Министерство обороны Республики Армения опубликовало видеоматериал об уничтожении двух вертолетов противника военнослужащими Армии обороны НКР. Как передает «Арменпресс», видеоматериал на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“Подразделения Армии обороны Арцаха на восточном направлении уничтожили два вертолета противника типа “Игла ПЗРК", - написала Степанян.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что армянская сторона сбила азербайджанский вертолет, не исключив, что возможно сбит не один вертолет, а вертолеты. “Только что наши сбили вертолет. Возможно, и вертолеты”, - отметил Ованнисян.


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