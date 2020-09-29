В центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19

Вакцинацию от коронавирусной инфекции следует ускорить, однако пока это невозможно. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в Москве сейчас вакцинируют 500-600 человек в сутки, от COVID-19 уже успели привиться более пяти тысяч человек.

Во всем мире коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели после заражения 23 056 480. Число жертв, по информации университета Джонса Хопкинса, превысило миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 скончались.

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V", российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.