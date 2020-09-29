В результате нападения Азербайджана на боевые позиции Вардениса в ВС Армении нет потерь. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

29 сентября азербайджанская авиация и беспилотники нанесли удар в направлении Вардениса. В Варденисе БПЛА противника подорвал гражданский автобус. “У нас нет потерь в направлении военных позиций Вардениса, боевые действия продолжаются”, - сказал Ованнисян.

Вооруженные силы Азербайджана огонь вели по воинской части Вооруженных сил Армении Вардениса, также применили авиацию в направлении позиций. Этому действию противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что вооруженные силы Республики Армения якобы обстреляли ракетами Дашкесанский район Азербайджана из района Варденис. Таким образом, противник пытался подготовить почву для оправдания своих дальнейших действий. Таким образом, фактически, противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 50 БПЛА, 80 единиц бронетехники, включительно 1 танк, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет.

Лилит Демурян