В Армении подтверждено 327 случаев COVID-19, выздоровели 184 человека

По состоянию на 11:00 29 сентября в Армении всего подтвержден 49 901 случай COVID-19, 43 849 из которых выздоровели, 958 - со смертельным исходом. Всего было проведено 289 047 тестов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

За последние сутки проведено 2 886 тестов, подтверждено 327 новых случаев COVID-19, выздоровели 184 человека.

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончалась женщина 70 лет. Она имела сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 296.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.