Несколько человек погибли при стрельбе в Орегоне

Несколько человек погибли в понедельник в результате стрельбы с участием полицейских в американском городе Салем (штат Орегон). Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом шерифа округа Марион.

По его данным, полицейские прибыли на место предполагаемого захвата заложников. Они попытались вступить в переговоры с преступником, после чего началась перестрелка. "В результате инцидента погибли несколько человек, в том числе подозреваемый, - указывается в заявлении. - Ни один из сотрудников полиции не пострадал".

В правоохранительных органах уверяют, что угроза общественности миновала. Ведется расследование происшествия.