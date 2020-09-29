Время в Ереване: 11:07:36,   29 Сентябрь

Несколько человек погибли при стрельбе в Орегоне

Несколько человек погибли при стрельбе в Орегоне

Несколько человек погибли в понедельник в результате стрельбы с участием полицейских в американском городе Салем (штат Орегон). Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом шерифа округа Марион.

По его данным, полицейские прибыли на место предполагаемого захвата заложников. Они попытались вступить в переговоры с преступником, после чего началась перестрелка. "В результате инцидента погибли несколько человек, в том числе подозреваемый, - указывается в заявлении. - Ни один из сотрудников полиции не пострадал".

В правоохранительных органах уверяют, что угроза общественности миновала. Ведется расследование происшествия.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации