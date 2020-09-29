На Открытом чемпионате Франции Хачанов стартовал с успехом
09:25, 29 Сентябрь, 2020
Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции.
Как передает «Арменпресс», Хачанов померился силами с Камилом Майхшаком из Польши. В матче, длившемся 1 час 59 минут Хачанов победил со счетом 7: 6 (3:7), 6:3, 6:3. Во втором туре он встретится с чехом Иржи Веселином.
Турнир “Ролана Гарроса” проводится с 1891 года, однако это название он получил в 1928 году. В этом году призовой фонд “Ролана Гарроса” составляет 38 млн евро. Турнир, который проходит в 124-й раз, завершится 11-го октября. Из-за пандемии на турнирах будет присутствовать всего тысяча болельщиков.
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