На Открытом чемпионате Франции Хачанов стартовал с успехом

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции.

Как передает «Арменпресс», Хачанов померился силами с Камилом Майхшаком из Польши. В матче, длившемся 1 час 59 минут Хачанов победил со счетом 7: 6 (3:7), 6:3, 6:3. Во втором туре он встретится с чехом Иржи Веселином.

Турнир “Ролана Гарроса” проводится с 1891 года, однако это название он получил в 1928 году. В этом году призовой фонд “Ролана Гарроса” составляет 38 млн евро. Турнир, который проходит в 124-й раз, завершится 11-го октября. Из-за пандемии на турнирах будет присутствовать всего тысяча болельщиков.