Надаль стартовал с победы на “Ролан Гарросе”
09:06, 29 Сентябрь, 2020
Испанский теннисист Рафаэль Надаль на Открытом чемпионате Франции стартовал с победы.
Как передает «Арменпресс», на старте соперником Надаля был представитель Беларуси Егор Герасимов. Счет матча - 6:4, 6:4, 6:2. Следующим соперником испанца будет Маккензи Макдональд.
Турнир “Ролана Гарроса” проводится с 1891 года, однако это название он получил в 1928 году. В этом году призовой фонд “Ролана Гарроса” составляет 38 млн евро. Турнир, который проходит в 124-й раз, завершится 11-го октября. Из-за пандемии на турнирах будет присутствовать всего тысяча болельщиков.
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