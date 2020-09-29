“Ливерпуль” одержал победу над “Арсеналом”

В рамках 3-го тура чемпионата Англии по футболу сыграли “Ливерпуль”и “Арсенал”.

Как передает «Арменпресс», хотя счет в первом тайме был открыт фуболистами “Арсенала”, отличился Лаказет, но действующий чемпион Англии сумел победить со счетом 3:1. Из “красных” отличились Мане, Робертсон и Жота.

После этой победы “Ливерпуль” в турнирной таблице занимает 2-е место, а “Арсенал” - 9-е.