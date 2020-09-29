Время в Ереване: 11:07:36,   29 Сентябрь

“Ливерпуль” одержал победу над “Арсеналом”

“Ливерпуль” одержал победу над “Арсеналом”

 В рамках 3-го тура чемпионата Англии по футболу сыграли “Ливерпуль”и “Арсенал”.

Как передает «Арменпресс», хотя счет в первом тайме был открыт фуболистами “Арсенала”, отличился Лаказет, но действующий чемпион Англии сумел победить со счетом 3:1. Из “красных” отличились Мане, Робертсон и Жота.

После этой победы “Ливерпуль” в турнирной таблице занимает 2-е место, а “Арсенал” - 9-е.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации