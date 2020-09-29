Турция готовит сирийских наемников для размещения в Азербайджане: “The Guardian”

Сирийские наемники, находящиеся под контролем Турции, готовятся к размещению в Азербайджане. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “The Guardian”.

Издание отмечает, что размещение наемников в Азербайджане свидетельствует об увеличении притязаний Турции в регионе. На фронте Нагорного Карабаха Турция создает для себя третью арену соперничества с Москвой. Анкара уже вовлечена с Россией в конфликты в Сирии и в Ливии, и напряженность в настоящее время может быть перенесена и в Нагорный Карабах.

В статье приводится и заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что их государство в вопросе решения Нагорно-Карабахской проблемы полностью поддерживает братский Азербайджан.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 36 БПЛА, 36 танков, 1 боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР, 47 БТР и 1 самолет.