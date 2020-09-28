Пашинян призвал Меркель приложить все усилия, чтобы обуздать деструктивную позицию Турции

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня, в 20:00 часов, провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян представил ситуацию в регионе. Он отметил, что Арцах подвергся агрессии Азербайджана, и выразил серьезную озабоченность продолжающимися боевыми действиями, которые угрожают безопасности Арцаха и Республики Армения. Он добавил, что Турция после июльских событий проявляет беспрецедентную активность в регионе. Премьер-министр Пашинян призвал канцлера Германии приложить все усилия, чтобы обуздать агрессивную и деструктивную позицию Турции и исключить ее вовлеченность в регион.

Канцлер Германии выразила глубокую озабоченность сложившейся ситуацией. Она отметила, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы, и подчеркнула необходимость возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.