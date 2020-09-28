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СБ ООН проведет экстренную встречу по ситуации в Нагорном Карабахе

СБ ООН проведет экстренную встречу по ситуации в Нагорном Карабахе

Совет Безопасности планирует провести экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе во вторник в формате закрытых консультаций. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в организации.

"Скорее всего, обсуждение пройдет во вторник в ходе консультаций в закрытом формате", - сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, встречу инициировал ряд европейских стран. Формат консультаций предполагает, что в них принимают участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.
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