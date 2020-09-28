АО Арцаха уже пресекла атаку врага и способна продвинуться на ее территорию: Товмасян 

По мнению председателя Национального Собрания Республики Арцах Артура Товмасяна, развязанные Азербайджаном против Арцаха военные действия, - это не война азербайджанского народа, а борьба за сохранение власти президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Пусть азербайджанский народ избирает власть демократическим путем, и мы готовы к переговорам, потому что рамки этих вопросов касаются не Еревана, а Баку и Степанакерта», - как сообщает Арменпресс, сказал Товмасян на пресс-конференции, подчеркнув необходимость участия Арцаха в качестве стороны переговоров.

Товмасян заверил, что Армия обороны уже пресекла атаку врага и способна продвинуться на территорию противника и решить исход боев, как это произошло во время войны 1992-94 годов, как это произошло во время войны в апреле 2016 года, как это произошло во время Тавушских событий.