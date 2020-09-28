Желающие помочь населению Арцаха лица могут обратиться в посольство Армении в РФ

Посольство Армении в РФ сообщает, что в социальных сетях встречаются весьма сомнительные публикации и призывы от частных лиц по сбору средств для населения Арцаха. Как сообщает Арменпресс, посольство Армении выступило с заявлением для, желающих пожертвовать средства:

«Уважаемые соотечественники,

За последние сутки мы узнаём о различных инициативах по сбору средств в России для оказания помощи населению Арцаха, которые проводят отдельные организации, фонды и структуры, а также частные лица.

Инициативы многочисленны, каждая из них имеет свою направленность и особенность.

В тоже время, в социальных сетях встречаются также весьма сомнительные публикации и призывы от частных лиц по сбору средств. Просим быть бдительными в данных вопросах, проверять достоверность информации.

В свою очередь организаторы инициатив по сбору помощи могут обратиться в Посольство (+7(966) 118 - 89-84) для координации усилий и проводимых работ в этом направлении.

Напоминаем также, что для оказания помощи военнослужащим вы можете отправить средства в Фонд страхования военнослужащих Армении (1000plus.am).

К вашему сведению, на сайте Всеармянского фонда «Айастан» (himnadram.org) стартовала общенациональная кампания по сбору средств «Мы и наши границы: все за Арцах» в поддержку жителей Арцаха».