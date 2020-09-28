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Посол Армении осудил воинственные заявления депутатов Грузии азербайджанского происхождения

Посол Армении осудил воинственные заявления депутатов Грузии азербайджанского происхождения

Посол Армении в Грузии Рубен Садоян дал интервью ведущим грузинским СМИ «Рустави 2», «Имеди» и Грузинскому общественному телевидению, в котором осудил военную агрессию Азербайджана против Арцаха, деструктивные действия Турции, использование Азербайджаном наемников, а также нападения Азербайджана на мирных жителей.

Как сообщает Арменпресс, в интервью посол осудил воинственные заявления грузинских парламентариев азербайджанского происхождения, отметив, что многонациональная Грузия - не та страна, депутаты которой могут позволить себе подобные заявления.
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