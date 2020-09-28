В этой войне мы защищаем наш народ, наше достоинство, нашу свободу: Сати Спивакова

В эти трудные для двух армянских государств дни, в их адрес со всех концов мира поступают многочисленные слова поддержки. Не осталась в стороне и известная актриса, телеведущая Сати Спивакова. В беседе с Арменпресс она поделилась своими чувствами и мыслями, встав рядом с армянским народом и осудив направленную против него агрессию.

«Моё поколение - дети, рождённые в СССР, помнят, как мантру, повторявшееся «лишь бы не было войны»! Мы верили в эти слова, нам казалось, стоит всем дружно захотеть - и войны не будет. Но, в который раз уже на нашем веку война возвращается, жестокая, уродливая, бесчеловечная», - отметила она.

Спивакова подчеркнула, что вчера в Арцахе снова началась война, однако разум отказывается в это верить. «Разум - то, что отличает нас от животных, хотя, зачастую, животное разумней человека. Война не может начаться стихийно, как ураган. Её планируют, готовят, ей дают зелёный свет», - сказала она.

В войне погибают мужчины, у которых есть семьи, дети, родители, любимые женщины, и телеведущая призывает остановиться и одуматься.

«Армении не нужна война. Не мы её развязали. Об этом все знают. В этой войне мы защищаем наш народ, наше достоинство, нашу свободу. Слежу за событиями, все происходит быстро. К сожалению, уже есть жертвы, их их число растёт. Я смотрю на фотографии добровольцев и всё больше убеждаюсь, что самым могучим оружием нашего народа всегда был и будет армянский ДУХ. А дух не победить. Моё сердце сегодня с теми, кто ушёл воевать, и с теми, кто дома молится и ждёт. Господи, Храни Армению!» - сказала Сати Спивакова.