СМИ: принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу Netflix

Британский принц Гарри и его супруга американская актриса Меган Маркл станут героями реалити-шоу, над которым работает сервис потокового вещания Netflix. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на источники сообщила в понедельник газета The Sun.

В начале месяца стало известно о том, что Netflix заключил с парой соглашение о производстве документальных и художественных фильмов, а также детских программ, сумма которого оценивается в $150 млн. Как сообщает издание, один из документальных фильмов, рассказывающий о природоохранных и благотворительных проектах герцога и герцогини Сассекских, будет снят в формате реалити-шоу. Однако пока не известно, разрешат ли супруги съемочной группе работать на территории своего дома в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США).

"Все будет сделано со вкусом. Они хотят, чтобы люди взглянули на их жизнь, - заявил источник The Sun. - Документальный сериал по большей части будет посвящен их занятию филантропией, а не тому, что происходит у них дома за закрытыми дверями. Однако это все равно будет потрясающей возможностью лучше понять их, а Меган надеется, что зрители узнают, какая она на самом деле".