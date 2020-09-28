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МИД РФ призвал всех игроков к максимальной сдержанности по ситуации в Нагорном Карабахе

МИД РФ призвал всех игроков к максимальной сдержанности по ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе. По сообщению «Арменпресс», об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. 

В ведомстве заявили о необходимости незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения сторон за стол переговоров.  

"Призываем всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность, в том числе в плане риторики. Сейчас важно быть максимально осторожными, чтобы незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения сторон за стол переговоров", - сказал Руденко.

"Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ активно участвует в этом процессе с 1991 года. Мы намерены продолжить контакты со всеми партнерами", - добавил замглавы МИД РФ.


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