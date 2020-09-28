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Менендес считает нападение Азербайджана на Арцах операцией, поддерживаемой Турцией

Менендес считает нападение Азербайджана на Арцах операцией, поддерживаемой Турцией

Сенатор Боб Менендес решительно осудил военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Менендес написал на своей странице в Twitter.

“Я решительно осуждаю нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. Это еще один акт агрессии, поддерживаемой Турцией. Администрация Трампа должна прекратить оказание помощи в сфере безопасности Азербайджану и способствовать прекращению огня посредством Минской группы ОБСЕ”, - написал он.

ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. По предварительным данным, с армянской стороны есть 16 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь.


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