Менендес считает нападение Азербайджана на Арцах операцией, поддерживаемой Турцией

Сенатор Боб Менендес решительно осудил военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Менендес написал на своей странице в Twitter.

“Я решительно осуждаю нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. Это еще один акт агрессии, поддерживаемой Турцией. Администрация Трампа должна прекратить оказание помощи в сфере безопасности Азербайджану и способствовать прекращению огня посредством Минской группы ОБСЕ”, - написал он.

ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. По предварительным данным, с армянской стороны есть 16 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь.