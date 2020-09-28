Кандидат в президенты США Джо Байден призвал прекратить огонь на линии соприкосновения

Кандидат в президенты США Джо Байден обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе и призывает к прекращению огня. «Арменпресс» передает информацию агентства “РИА Новости” сделанное со ссылкой на сообщение, распространенное офисом Байдена.

“Я глубоко обеспокоен вспышкой насилия в Нагорном Карабахе, призываю к немедленной деэскалации ситуации, возобновлению режима прекращения огня, возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном”, - заявил Джо Байден.

По словам Байдена, США должны настаивать на увеличении числа наблюдателей на линии соприкосновения. Он добавил, что Соединенным Штатам следует пересмотреть свои программы содействия, чтобы гарантировать, что для нападения не будет использована военная техника, предоставленная США.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. По предварительным данным, с армянской стороны есть 16 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники.