Участие внешних сил лишь углубит напряженность в регионе: Госдеп США

Госдепартамент США распространил заявление относительно ситуации на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. «Арменпресс» передает заявление Госдепартамента США․

“Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о широкомасштабных военных действиях, развернувшихся вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, которые уже привели к значительному количеству жертв, в том числе и среди гражданского населения. Выражаем свои соболезнования семьям погибших и раненых.

Соединенные Штаты решительно осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря Стивен Биган в телефонном разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном призвал обе стороны немедленно прекратить военные действия, использовать существующие между собой средства связи, чтобы избежать дальнейшего обострения и ненужной риторики, которые еще больше увеличивают напряженность.

Соединенные Штаты считают, что участие внешних сил в эскалации насилия будет крайне бесполезным и лишь углубит напряженность в регионе. Мы призываем стороны работать с сопредседателями Минской группы, чтобы насколько возможно скорее вернуться к предметным переговорам. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, США привержены оказанию содействия сторонам в достижении мирного и стабильного урегулирования конфликта”.