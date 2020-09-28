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Оказавшиеся в руках ВС Армении азербайджанские БМП-2 находятся на вооружении 2-го армейского корпуса

Оказавшиеся в руках ВС Армении азербайджанские БМП-2 находятся на вооружении 2-го армейского корпуса

Оказавшиеся в руках ВС Армении азербайджанские БМП-2 находятся на вооружении 2-го армейского корпуса ВС Азербайджана, 181-й фронтовой мотострелковой бригады. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Razm.info.

«Азербайджанская техника, оказавшаяся в руках вооруженных сил Армении, в частности БМП-2, находится на вооружении 2-го армейского корпуса ВС Азербайджана, 181-й фронтовой мотострелковой бригады. На фото вверху с бортовым номером 386 - БМП-2, попавшая в наши руки 27 сентября. На фото ниже: то же оружие в гараже бригады», - отмечает Razm.info.

Ранее пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в результате контратаки частей Армии обороны было захвачено 11 единиц бронетехники противника, в том числе БМП-3.


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