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Азербайджан использует нацменьшинства, отправляя их на передовую: Ованнисян

Азербайджан использует нацменьшинства, отправляя их на передовую: Ованнисян

Для армянской стороны не новость, что Азербайджан всегда использовал свои национальные меньшинства, сея вражду к армянскому народу, всегда направляя представителей нацменьшинств на передовую. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил представитель министерства обороны Арцрун Ованнисян, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции, состоявшейся в Едином информационном центре.

«Это не новость. Мы очень хорошо знаем, что Азербайджан всегда использовал талышей, лезгин, авар и многих других меньшинств, сея вражду к армянскому народу, нарушая пропорции призывников, то есть во многих случаях отправляет на передовую представляющих нацменьшинства призывников или резервистов, игнорируя их права», - сказал Ованнисян.

Он напомнил, что армянская сторона подняла этот вопрос. «И мы всегда показывали историческую правду нашим братским народам Кавказа, мы доказывали политику, проводимую властями Азербайджана в этом вопросе», - сказал Ованнисян.


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