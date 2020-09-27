Давайте сделаем все зависящее от нас, чтобы конфликт не превратился в продолжающуюся войну: Туск

Дональд Туск, председатель Европейской народной партии, выступил с заявлением о действиях, развязанных Азербайджаном в Арцахе. Как сообщает «Арменпресс», Туск написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

“Мы очень обеспокоены боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Давайте сделаем все возможное, чтобы конфликт не превратился в продолжающуюся войну. Мы призываем стороны к диалогу. Альтернатива диалогу - катастрофа для всего региона и за его пределами”, - написал Дональд Туск.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Населению предписано находиться в укрытиях. Степанакерт заявил, что ответ будет соразмерным: “Вся ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана и лично на Ильхаме Алиеве”. Армянская сторона сбила 4 вертолета, около 15 БПЛА, в том числе, и ударные беспилотники, и 10 танков противника. Армия обороны мощными ударами противостоит действиям противника. Бои продолжаются по всей линии соприкосновения. Есть пострадавшие и раненые среди мирного населения Арцаха. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок.

По предварительным данным, армянская сторона имеет 16 погибших и более 100 раненых.

Анна Григорян