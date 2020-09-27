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По предварительным данным, у армянской стороны 16 погибших и более 100 раненых

По предварительным данным, у армянской стороны 16 погибших и более 100 раненых

По предварительным данным, у армянской стороны 16 погибших и более 100 раненых.

Как  передает Арменпресс, об этом заявил заместитель министра обороны Арцаха  Артур Саркисян.

«Вооруженные силы Азербайджанской Республики,  применяя авиацию, в том числе ударные  БПЛА, подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу боевые позиции Республики Арцах, места постоянной дислокации воинских частей, а также населенные пункты, включая столицу Степанакерт», - сказал Саркисян.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Население призвали перейти в  укрытия. Степанакерт заявил, что ответ будет соразмерным, а  вся ответственность ложится на военно-политическое  руководство Азербайджана и лично Ильхама Алиева.  Противник несет большие потери живой силы и брони. Части Армии  обороны уничтожили 4 вертолета противника, около 15 БПЛА, в том числе ударные, 10 танков и боевую машину пехоты (БМП).  Армянской стороной уничтожен  и подполковник  азербайджанских ВС.   В Арцахе среди  мирных жителей есть жертвы  и раненые.

В Республике Армения и в Республике Арцах  объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.


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