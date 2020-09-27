По предварительным данным, у армянской стороны 16 погибших и более 100 раненых.

Как передает Арменпресс, об этом заявил заместитель министра обороны Арцаха Артур Саркисян.

«Вооруженные силы Азербайджанской Республики, применяя авиацию, в том числе ударные БПЛА, подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу боевые позиции Республики Арцах, места постоянной дислокации воинских частей, а также населенные пункты, включая столицу Степанакерт», - сказал Саркисян.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Население призвали перейти в укрытия. Степанакерт заявил, что ответ будет соразмерным, а вся ответственность ложится на военно-политическое руководство Азербайджана и лично Ильхама Алиева. Противник несет большие потери живой силы и брони. Части Армии обороны уничтожили 4 вертолета противника, около 15 БПЛА, в том числе ударные, 10 танков и боевую машину пехоты (БМП). Армянской стороной уничтожен и подполковник азербайджанских ВС. В Арцахе среди мирных жителей есть жертвы и раненые.

В Республике Армения и в Республике Арцах объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.