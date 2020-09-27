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Социалистическая  партия  Франции призывает признать Арцах. Член Бюро АРФД   Папазян

Социалистическая  партия  Франции призывает признать Арцах. Член Бюро АРФД   Папазян

Член бюро АРФД Мурат Папазян сообщает, что Социалистическая партия Франции призывает к признанию Республики Арцах.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью АРФД.

Согласно источнику, в заявлении партии говорится:

«Социалистическая  партия  Франции  призывает к немедленному прекращению боевых действий в Арцахе.

Париж, 27.09.2020

Французская социалистическая партия решительно осуждает военную агрессию, осуществленную азербайджанскими войсками против Республики Арцах 27 сентября 2020 года. 

После распада СССР этот регион Кавказа, исторически заселенный армянами, провозгласил свою независимость   2 сентября  1991 года на всенародном референдуме. Эта независимость постоянно оспаривалась Азербайджаном, и с тех пор эта небольшая республика со 150-тысячным населением выдерживала неоднократные атаки своего соседа – Азербайджана, имеющего 130-тысячную армию и  10-миллионное население.

Рано утром 27 сентября азербайджанская армия атаковала приграничные города Республики Арцах и направила беспилотные бомбардировщики на  столицу Арцаха - Степанакерт, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Это нападение происходит в ситуации и без того напряженной, когда не далее как в 2016 году азербайджанцы предприняли насильственные атаки в приграничной зоне Арцаха, а в конце июля 2020 года произошли ожесточенные бои в Тавушской области Армении. Французская социалистическая партия сожалеет о том, что Турция, выразив безоговорочную политическую и военную поддержку Азербайджану, оказалась вовлеченной в этот конфликт.

Французская социалистическая партия призывает Францию и Европейский союз незамедлительно принять меры для прекращения столкновений и сохранения режима прекращения огня, установленного в 1994 году.

Нынешняя напряженная ситуация требует немедленного заседания Минской группы, безотлагательной реакции Совета Безопасности ООН – с целью найти мирное решение и подтвердить независимость Арцаха и его признание международным сообществом».


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