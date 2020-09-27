Социалистическая  партия  Франции призывает признать Арцах. Член Бюро АРФД   Папазян

Член бюро АРФД Мурат Папазян сообщает, что Социалистическая партия Франции призывает к признанию Республики Арцах.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью АРФД.

Согласно источнику, в заявлении партии говорится:

«Социалистическая партия Франции призывает к немедленному прекращению боевых действий в Арцахе.

Париж, 27.09.2020

Французская социалистическая партия решительно осуждает военную агрессию, осуществленную азербайджанскими войсками против Республики Арцах 27 сентября 2020 года.

После распада СССР этот регион Кавказа, исторически заселенный армянами, провозгласил свою независимость 2 сентября 1991 года на всенародном референдуме. Эта независимость постоянно оспаривалась Азербайджаном, и с тех пор эта небольшая республика со 150-тысячным населением выдерживала неоднократные атаки своего соседа – Азербайджана, имеющего 130-тысячную армию и 10-миллионное население.

Рано утром 27 сентября азербайджанская армия атаковала приграничные города Республики Арцах и направила беспилотные бомбардировщики на столицу Арцаха - Степанакерт, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Это нападение происходит в ситуации и без того напряженной, когда не далее как в 2016 году азербайджанцы предприняли насильственные атаки в приграничной зоне Арцаха, а в конце июля 2020 года произошли ожесточенные бои в Тавушской области Армении. Французская социалистическая партия сожалеет о том, что Турция, выразив безоговорочную политическую и военную поддержку Азербайджану, оказалась вовлеченной в этот конфликт.

Французская социалистическая партия призывает Францию и Европейский союз незамедлительно принять меры для прекращения столкновений и сохранения режима прекращения огня, установленного в 1994 году.

Нынешняя напряженная ситуация требует немедленного заседания Минской группы, безотлагательной реакции Совета Безопасности ООН – с целью найти мирное решение и подтвердить независимость Арцаха и его признание международным сообществом».