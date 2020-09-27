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Депутаты ведут интенсивную работу со всеми международными партнерами: председатель НС Армении

Депутаты ведут интенсивную работу со всеми международными партнерами: председатель НС Армении

Депутаты Национального собрания Армении ведут интенсивную работу со всеми международными партнерами, представляя им военную агрессию, развязанную Азербайджаном и то, что мишенью военных действий стали мирные населенные пункты. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал председатель НС Армении Арарат Мирзоян.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Азербайджан несет большие человеческие потери и потери техники. Армянская сторона сбила 4 вертолета, около 15 БПЛА, в том числе, и ударные беспилотники, и 10 танков противника. Уточняются потери Армии обороны Арцаха.

Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок.


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