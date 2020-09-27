Совет Федерации РФ готов содействовать урегулированию ситуации в Карабахе: Владимир Джабаров

Совет Федерации России поддерживает связь с парламентами Армении и Азербайджана и готов содействовать урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Джабаров.

“Совет Федерации готов, в случае необходимости, приложить все усилия для урегулирования вопроса по парламентской линии, у нас есть связи как с парламентом Арменией, так и с парламентом Азербайджана. Но первое слово за дипломатами, и они уже работают над урегулированием вопроса”, - сообщил Джабаров.

Согласно Джабарову, сейчас главное - предотвратить эскалацию конфликта, в противном случае он неизбежно перерастет в конфликт с привлечением и других стран.

“Этого нельзя допустить”, - подчеркнул Джабаров.