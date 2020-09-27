Тяжело раненных граждан перевозят в Степанакерт

Граждане, тяжело раненные в результате боевых действий, развязанных Азербайджаном по направлению Республики Арцах, перевозятся в медицинские центры Степанакерта.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции в информационном центре Министерства обороны Республики Арцах сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Республики Арцах Армен Аракелян.

“На данный момент система здравоохранения Республики Арцах полностью приведена в повышенную готовность, больницы имеют возможность принимать раненых. На данный момент они уже принимаются. Все медицинские работники и врачи уже приступили к выполнению своих обязанностей. Тяжелые пациенты перевозятся из регионов в медицинские учреждения Степанакерта”, - сказал Аракелян.

По его словам, медицинские учреждения, подчиненные их ведомству, полностью обеспечены необходимым количеством лекарств, медицинских материалов и других необходимых предметов. Аракелян сказал, что в рамках сотрудничества с Минздравом Армении при необходимости будет оказано содействие.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Армянская сторона сбила 4 вертолета, 15 БПЛА и 10 танков противника. Азербайджан несет и человеческие потери и потери техники. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок. Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести. По предварительным данным, погибло около 10 военнослужащих. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.