Армянской стороной было уничтожено 4 вертолета противника, 15 АТС, 10 танков и боевая машина пехоты

ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В результате операций, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, азербайджанская сторона понесла большие потери в живой силе и бронетехнике. Потери Армии обороны уточняются. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

В министерстве напомнили, что 27 сентября вооруженные силы Азербайджанской Республики начали агрессию против Республики Арцах около 07:15. Боевые системы Вооруженных Сил Республики Арцах, опорные пункты и мирные населенные пункты были поражены применением артиллерийских систем, ударных ОВД. Затем мотострелковые и бронетанковые части противника атаковали с севера, юга и юго-востока. «В настоящее время части Армии обороны ведут оборонительные бои на указанных направлениях, останавливая продвижение противника. Противник несет большие потери живой силы и брони. Части Армии обороны уничтожили 4 вертолета противника, около 15 АТС, в том числе ударную, 10 танков и боевую машину пехоты. Потери Армии обороны уточняются», - сказали в ведомстве.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Вооруженные силы Азербайджана потеряли 2 вертолета, 14 АТС, потеряли бронетехнику. Одна женщина и один ребенок погибли в Мартунинском районе в результате нападения Азербайджана. Среди мирных жителей десятки раненых с различной степенью телесных повреждений.