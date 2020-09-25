С 1 октября не будет действовать льгота на ввоз некоторых медицинских товаров без таможенных пошлин

Комитет по государственным доходам сообщает, что истекает срок льготы на ввоз некоторых товаров медицинского назначения на территорию Евразийского экономического союза без таможенной пошлины. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил КГД Армении.

“Как ранее сообщал Комитет по государственным доходам, в рамках мероприятий по предотвращению распространения COVID-19, в соответствии с решениями ЕЭК от 16.03.2020 г. № 21 и от 03.04.2020 г. № 34, с 16 марта 2020 г. по 30 сентября 2020 г. включительно, при регистрации товарной декларации “Для внутреннего потребления”, от таможенной пошлины освобождались товары, представленные в прилагаемом списке.

Комитет по государственным доходам напоминает, что с 1 октября 2020 года указанное решение не будет действовать, и будут применяться тарифы таможенной пошлины на день регистрации декларации”, - говорится в сообщении КГД.

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